شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام يطور مختبرًا للأدلة الرقمية الجنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر إن الأمن العام بصدد تنفيذ مشروع جديد؛ لتوريد وتركيب أجهزة وبرامج ورخص تشغيل لتأهيل مختبر للأدلة الرقمية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ويأتي ذلك تعزيزًا للإمكانات التقنية المتوافرة في الأمن العام والكوادر البشرية المدربة من رجال الأمن.

ويستهدف المشروع مواكبة تطورات العصر التقنية وما يصاحبها من متطلبات تقنية من الأجهزة والبرامج للتحقيق في الجرائم والمخاطر الناجمة عن مصادر التقنية من برامج وأجهزة، وفقُا لـ" الوطن".

ومن فوائد المختبر الرقمي الأتي: "مكافحة الجرائم الحديثة سواء كانت إلكترونية أو تقليدية،القدرة الفنية على اكتشاف الجرائم عن طريق استخدام الوسائل التقنية، التعرف على وسائل الإثبات باستخدام الدليل الرقمي،الارتقاء بمهارة رجال الأمن في التحقيق في الجرائم المعلوماتية الحديثة".