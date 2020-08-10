شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ عبدالله بن سلمان يوضح حكم زرع الشجرة عند القبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع حكم غرس الشجرة عند القبر، بأنها تخفف من عذاب القبر.

قال المنيع بأنه الرسول صلوات الله عليه مر بقبرين يعذب فيه شخصان في كبائر، فقام بغرس شجرتين على القبرين ليخفف عليهما عذاب القبر.

وتابع المنيع بأن لا معنى ذلك ضع الرياحين وكمية من الأشجار فقط نتبع سنة رسول الله صلوات الله عليه وسلم.