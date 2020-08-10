3 جامعات بالمملكة تتواجد ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت 3 جامعات في المملكة في أن تتواجد ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى عالمي حسب تصنيف شركة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds) المختصة بالتعليم. نجحت 3 جامعات في المملكة في أن تتواجد ضمن قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى عالمي حسب تصنيف شركة كواكواريلي سيموندس (Quacquarelli Symonds) المختصة بالتعليم. وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الجامعات السعودية والعربية، بحصولها على المركز الأول. Advertisements وجاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الثاني سعوديا والثالث عربيا، واحتلت جامعة الملك سعود المركز الثالث سعوديا والسادس عربيا. وحلت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 143 عالميا والأولى سعوديا وعربيا متقدمة 46 مركزا عن تصنيف العام الماضي. وأحرزت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المرتبة 186 عالميا متقدمة 14 مركزا عن العام الماضي، وحلت جامعة الملك سعود في المركز الثالث سعوديا والسادس عربيا محرزة المرتبة 287 عالميا، متأخرة 6 مراكز عن تصنيف العام الماضي.

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