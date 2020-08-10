شكرا لمتابعة خبر عن طالبة سعودية تبتكر جهازا يحد من الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

الطالبة شذى سالم الحريصي 19 عام والمتخرجة من الثانويه العامه في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، ابتكرت جهازا صغيرا، يحد من الحوادث المرورية وذلك عن طريق وضع الجهاز عند محركات السيارة .

وقالت الحريصي عن كيف بدأت في تنفيذ اختراعها الصغير " كرست جهودي وأفكاري للاختراع وبديت وأنا أدرس في أول ثانوي لكثرة الحوادث التي تعاني منها المنطقه التي كنت أعيش فيها وبمجرد أن جاءتني الفكره توجهت إلى منسقة الموهبة الخاصه بمدرستي الأستاذة هيفاء الزهراني كل الشكر والتقدير"

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وتابعت الحريصي بأنها ستوجه مسار مستقبلها لخدمة مجتمعها، مشيرة إلى أن الاختراع يختص بوضعه عند محركات السيارة وذلك لـ انخفاض نسبة عدد وفيات الحوادث المرورية ويسهِّل التحكم بالسرعة عند سائق السيارة.