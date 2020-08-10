مبادرة العطاء الرقمي تعلن دورة مجانية للجنسين عن التخصصات التقنية

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تعلن مبادرة العطاء الرقمي (المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) عن طرح دورة بعنوان (إكتشف التخصصات التقنية) وهي محاضرة مجانية عن بعد للرجال والنساء مع شرح تفصيلي عن التخصصات التقنية المتاحة على النحو التالي:

موعد الدورة:

يوم الأربعاء القادم 1441/12/22هـ (الموافق 2020/8/12م) من 8:30 مساءاً إلى 10:30 مساءاً.

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المحاور:

– كيفية اختيار التخصص.

– التوجهات المستقبلية.

– شرح تفصيلي عن التخصصات التقنية.

– كيفية الاستفادة من السنوات الجامعية.

– أسئلة وأجوبة.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1441/12/19هـ من خلال الرابط: https://bit.ly/3a8IqUl

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

