هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى

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تعلن هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي إدارة المشتريات والعقود

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، قانون، محاسبة، إدارة عامة، سلاسل الإمداد) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل.

الوصف الوظيفي: القيام بجميع مهام الشراء والتعاقد والأنشطة الداعمة والمصاحبة لها مثل (البحث عن الموردين وتصنيفهم وتأهيلهم).

– أخصائي الإدارة المالية

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير في الإدارة المالية أو ما يعادلها.

الوصف الوظيفي: المساهمة في تصميم الخطة السنوية لوحدة الحسابات والتسويات والإشراف على حسابات الهيئة والمحافظة عليها.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– إجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/12/19هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2oI5Ufl في موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

