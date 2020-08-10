︎ :
.
تعلن هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي إدارة المشتريات والعقود
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، قانون، محاسبة، إدارة عامة، سلاسل الإمداد) مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل.
الوصف الوظيفي: القيام بجميع مهام الشراء والتعاقد والأنشطة الداعمة والمصاحبة لها مثل (البحث عن الموردين وتصنيفهم وتأهيلهم).
– أخصائي الإدارة المالية
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (محاسبة، مالية) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير في الإدارة المالية أو ما يعادلها.
الوصف الوظيفي: المساهمة في تصميم الخطة السنوية لوحدة الحسابات والتسويات والإشراف على حسابات الهيئة والمحافظة عليها.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– إجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/12/19هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2oI5Ufl في موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة السوق المالية تعلن وظائف إدارية للجنسين حملة البكالوريوس فأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.