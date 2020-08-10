“أرامكو” تربح 24.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2020 بانخفاض 73%

︎ :

.



أعلنت شركة الزيت العربية السعودية، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 24.62 مليار ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيله أرباح 92.59 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 73.409%.

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 نحو 87.1 مليار ريال مقابل أرباح بـ 175.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50.474%

Advertisements

وقالت الشركة في بيان بلغ صافي الدخل لأرامكو السعودية 24.62 مليار ريال سعودي (6.57 مليار دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 92.59 مليار ريال سعودي (24.69 مليار دولار أمريكي) للربع ذاته من عام 2019، ويعكس ذلك بشكل أساس انخفاض أسعار النفط الخام وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات، وقابل ذك جزئيًا الانخفاض في ريع الإنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط الخام، وكذلك الانخفاض في معدل الريع من 20% إلى 15%، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة نتيجة لانخفاض الأرباح، وارتفاع الدخل الآخر المتعلق بمبيعات منتجات الغاز.

كما أعلنت شركة “أرامكو” توزيع 70.32 مليار ريال على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2020 وفق التالي:

– تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-12-17 الموافق 2020-08-07

– اجمالي المبلغ الموزع 70.32 مليار ريال سعودي (18.75 مليار دولار أمريكي)

– عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500

– حصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال سعودي

– نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 0

– تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية هو 1441/12/21هـ الموافق 2020/08/11م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

– تاريخ التوزيع سيكون تاريخ التوزيع 1442/01/12هـ الموافق 2020/08/31م

