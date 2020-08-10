“الصحة” تُحذر مرضى الضغط من ترك أدويتهم إذا كانت القراءات طبيعية (فيديو)

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نصحت وزارة الصحة، المرضى الذين يعانون من ضغط الدم بعدم ترك أدويتهم بدون موافقة الطبيب المُعالج.
ودعت الوزارة من خلال فيديو توعوى، إلى عدم ترك أدوية الضغط وإن كانت القراءات طبيعية؛ كونها أصبحت طبيعية نتيجة المداومة على الأدوية.
وحذرت من أن ترك أدوية الضغط دون الرجوع للطبيب سيرفع القراءات من جديد.
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