حساب المواطن: بدء إيداع دعم دفعة أغسطس في حسابات المستفيدين

بدأ منذ قليل، برنامج حساب المواطنين، في إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج -عبر تويتر- أنه تم البدء في إيداع الدعم للدفعة الـ33 (أغسطس 2020) للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الإثنين.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن بتاريخ 27 يوليو الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ33 «شهر أغسطس 2020».

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