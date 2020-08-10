يستمر حتى نهاية اليوم..
بدأ منذ قليل، برنامج حساب المواطنين، في إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين.
وأوضح البرنامج -عبر تويتر- أنه تم البدء في إيداع الدعم للدفعة الـ33 (أغسطس 2020) للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الإثنين.
وكان برنامج حساب المواطن، أعلن بتاريخ 27 يوليو الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ33 «شهر أغسطس 2020».
اقرا أيضًا:
حساب المواطن.. تعرف على شروط إضافة الأبناء من الأرملة أو المطلقة
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن: بدء إيداع دعم دفعة أغسطس في حسابات المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.