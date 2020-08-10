«أبشر» تُجدِّد التذكير بشرط أساسي لإجراء تفويض للمركبة

ردَّت على تساؤل أحد المستفيدين
أوضحت منصة «أبشر»، الشرط الأساسي لإجراء تفويض المركبة للسائق بموجب الإجراءات النظامية.
وأضافت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «يلزم أن يكون لدى مالك المركبة حساب بمنصة أبشر ليتمكن من إصدار التفويض»، وذلك ردًّا على تساؤل بشأن رسالة إلكترونية وصلت لأحد المستفيدين، بعد إبلاغه عن رغبته في إجراء تفويض لسائق لديه.
وتقدم منصة «أبشر» كافة الخدمات في وزارة الداخلية ومن بينها المتعلقة بالمرور بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، كما تتضمن لائحة المرور نصًّا بعد جواز سماح مالك المركبة للغير بقيادتها؛ من دون تفويض رسمي وفق الإجراءات النظامية.
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