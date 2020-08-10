«هدف» يوجه 6 نصائح للمرأة العاملة لتجنب الإصابة بكورونا

عبر إتباع إجراءات السلامة والوقاية عند استخدام المركبة

وجه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ست نصائح للمرأة المستفيدة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. وطالب صندوق (هدف)، عبر حسابه على تويتر، من المستفيدة من برنامج (وصول) إتباع البروتوكولات التالية: أولًا: الجلوس في المقعد الخلفي. ثانيًّا: تعقيم اليدين قبل وبعد ركوب المركبة. ثالثًا: حمل الأمتعة والمتعلقات الشخصية دون مساعدة من أحد. Advertisements رابعًا: الالتزام بارتداء كمامات الوجه عن استخدام المركبات. خامسًا: تجنب لمس الأسطح. سادسًا: الاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقًا. اقرأ أيضًا: «هدف» يُبرم اتفاقية مع «كريم» لزيادة المستفيدات من برنامج «وصول»

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