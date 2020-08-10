«الحصيني» يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الإثنين، خريطة المناطق المتأثرة بهطول الأمطار في المملكة.

وقال «الحصيني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه من المتوقع اليوم الإثنين، وليلة الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف وغرب وجنوب غرب المدينة وجنوب الشرقية، مشيرًا إلى أن تلك الحالة الجوية تشمل، أجزاء من اليمن وسلطنة عمان وجنوب الإمارات، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، وقد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة، ولفتت إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.

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