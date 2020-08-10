بالفيديو.. الزعاق يوضح الفروق بين أمطار الصيف والشتاء والقيظ

«المراويح» تنبت الربيع الصيفي
أوضح الخبير في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين مطر الصيف ومطر الشتاء.
وقال الزعاق، عبر تويتر، إن هناك مطر الصيف ومطر الشتاء ومطر قيظ، موضحًا أن المطر الصيفي (المراويح) ينبت الربيع الصيفي (الشجيرات)، أما مطر الشتاء (الخريف) فينبت الربيع الشتوي (الروض والنفل).
وأضاف الزعاق: أما مطر القيظ المسمى بـ«الهريف» فلا ينبت نباتًا خاصًا به، لكن ينبت ما لا يعترف بالمواسم من النباتات مثل (الهيبان)، كما تطول فترة اخضرار الربيع الصيفي وتعيد الحيوية إلى الأشجار الصيفية (السدر والطلح).
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