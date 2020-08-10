مركز الوقاية من الأمراض: اعتماد 55 مختبرًا لفحص فيروس كورونا بالمملكة

أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عبدالله القويزاني، أن عدد المختبرات المعتمدة لفحص فيروس كورونا بالمملكة يبلع حوالي 55 مختبرًا.

وقال القويزاني -عبر حسابه على تويتر- إن عدد المختبرات المعتمدة من المركز ضمن برنامج اعتماد المختبرات لعمل فحص كوفيد-19 بلغ حوالي ٥٥ مختبرًا، وفق معايير تهدف إلى رفع جودة الفحص وضمان السلامة والأمن البيولوجي للعاملين على المستوى الوطني.

وأشار القويزاني إلى أن عدد فحوصات البلمرة الجزئية التي ساهم بها المركز، بلغ حوالي ٢٨٠ ألف فحص، كما بلغ عدد الأدلة والبروتوكولات التي أصدرها المركز حوالي الـ90، شملت آليات التعامل مع فيروس كورونا في القطاع الصحي وكيفية التشخيص، وشملت أيضًا مجال المكافحة المجتمعية للفيروس في جميع مراحل الجائحة من جاهزية واستعداد، واستجابة ومكافحة، وأخيرًا التعايش والعودة.

وأضاف القويزاني، أنه يعمل في المركز -وعلى مدار الساعة- فريق متخصص من استشاريي الأمراض المعدية، واستشاريي الطب الوقائي والوبائيات، من أجل صياغة هذه الأدلة بناء على أفضل الممارسات الدولية والعلمية، وتوظيفها في السياق المحلي للمملكة، فلهم مني جزيل الشكر والامتنان.

Advertisements

كلمات مفتاحية: مركز الوقاية من الأمراض، القويزاني، مختبرات فحص فيروس كورونا،

اقرأ أيضًا:

المركز الوطني للوقاية من الأمراض: بدأنا دراسة التسلسل الوراثي لكورونا

مركز «الوقاية من الأمراض» يحذر السعوديين والمقيمين من السفر إلى الصين