انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق 30 مترًا في «الحناكية»

فرق الدفاع المدني باشرت الحادث

تمكنت فرق الدفاع المدني بالحناكية في منطقة المدينة المنورة، من انتشال جثة من إحدى الآبار. وذكر الدفاع المدني، عبر تويتر، أن مدني الحناكية (بالحسو) انتشل جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30 مترًا. Advertisements وكان مدني أبها بمنطقة عسير، انتشل أمس الأحد، جثة شخص غرق في سد (ضبوعي طبب) بعد قيامه بالسباحة في السد. اقرا أيضًا: بالصور.. انتشال جثة بعد سقوط مركبة صاحبها في مستنقع مائي بجدة

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