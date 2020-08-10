القيادة تهنئ الرئيس «إدريس ديبي إتنو» بذكرى استقلال تشاد

عبر برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى مشير تشاد «إدريس ديبي إتنو»، رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية تشاد، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ الرئيس «أسياس أفورقي» بذكرى استقلال إريتريا

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