محافظ الداير لمسؤولي البلدية: أنجزوا المشاريع لخدمة المواطنين

تفقَّد محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، عددًا من مشاريع ‫بلدية المحافظة، ضمن جولاته الميدانية التي تشمل مختلف المرافق والمشاريع التنموية.

واستمع «بن لبدة» خلال الجولة لشرح من رئيس بلدية الداير المهندس عبدالمجيد مذكور، حول المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، حيث اطلع ميدانيًّا على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز التي وصلت إليه.

وشملت الجولة مشروع إنشاء ساحات وميادين عامة بالداير، ومشروع إنشاء 3 حدائق جديدة في المحافظة ومراكزها، كما تم الوقف ميدانيًّا على مشروع المسرح الروماني، والمنتزه الجديد على طريق آل عمرو، والذي شدد محافظ الداير على ضرورة الإسراع في افتتاحه لخدمة الأهالي وزوار المحافظة؛ بغرض التنزه والسياحة والاستمتاع بطبيعة المحافظة المتنوعة والبكر.

وأكد محافظ الداير أن الجولة أجريت بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه، مُشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل مزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات بوقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل الخدمات للمواطن.