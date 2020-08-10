«اختلاف المهنة الفعلية» أبرز المخالفات
نفّذت إدارة التفتيش بمحافظة رفحاء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية 445 زيارة وحملة رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطّنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتوكولات الصحية.
وجرى خلال هذه الزيارات تحرير 10 مخالفات وإنذارات. وكانت أبرز المخالفات متعلقة باختلاف المهنة الفعلية للعامل عن المهنة في الإقامة، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وعدم توفير تأمين صحي للعاملين، وعدم وجود عقد عمل للعاملين.
وأوضح فرع الوزارة أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، وأكد في الوقت نفسه أنه في حال ملاحظة أي مخالفات تقديم بلاغ عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الرقم 19911.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ 445 جولة رقابية موسعة لتطبيق قرارات التوطين في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.