تنفيذ 445 جولة رقابية موسعة لتطبيق قرارات التوطين في رفحاء

نفّذت إدارة التفتيش بمحافظة رفحاء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية 445 زيارة وحملة رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطّنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين والبروتوكولات الصحية.

وجرى خلال هذه الزيارات تحرير 10 مخالفات وإنذارات. وكانت أبرز المخالفات متعلقة باختلاف المهنة الفعلية للعامل عن المهنة في الإقامة، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وعدم توفير تأمين صحي للعاملين، وعدم وجود عقد عمل للعاملين.

وأوضح فرع الوزارة أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، وأكد في الوقت نفسه أنه في حال ملاحظة أي مخالفات تقديم بلاغ عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الرقم 19911.