السعودية اليوم / بلديتي طبب والسودة الفرعية ترفعان أكثر من 1200 طن من النفايات



أبهـا 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تواصل بلديتي طبب والسودة الفرعية أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري, ضمن جهودهما في تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وتهدف المبادرة إلى القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، حيث تم رفع أكثر من 1200 طن من النفايات ومخلّفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة ببلديتي طبب والسودة الفرعية.

// انتهى //

10:52ت م

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