السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم سلسلة محاضرات "عن بعد" بالمنطقة الشرقية



الدمام 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، سلسلة من المحاضرات الدعوية حول حديث (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)، تستمر لمدة أربعة أيام، بواقع محاضرتين يومياً، يلقيها عدد من الدعاة عبر البث المباشر على حساب المكتب في تويتر، حيث تلقى المحاضرة الأولى عند الساعة السابعة والنصف مساء، والمحاضرة الثانية عند الساعة التاسعة مساء.

وتأتي هذه السلسلة ــ التي بدأت يوم أمس ــ ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على بذل المزيد من الأعمال الصالحة.

// انتهى //

10:42ت م

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