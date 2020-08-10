السعودية اليوم / مصادرة أكثر من طن تمور في وادي الدواسر



وادي الدواسر 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

صادرت بلدية مُحافظة وادي الدواسر مؤخراً ما يزيد على طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك ، والمُخزنة بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد للاشتراطات الصحية ، وذلك بعد بلاغ من أحد المواطنين ، كما صادرت الفرق الرقابية 252 كيلو غرام من التمور المغشوشة خلال جولة في سوق الخماسين للتمور .

وتمكن مراقبو البلدية يوم أمس من مصادرة كمية من التنباك المستورد منتهي الصلاحية ، وتنباك مُصنع محلياً ، وكشف أحد محال العصائر التي تفتقر إلى نظافة المحل وسوء التخزين.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أية ملاحظات على الرقم الموحد 940 ، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية .

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10:40ت م

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