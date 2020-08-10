السعودية اليوم / "شرح جوامع الأخبار" دورة علمية بالمنطقة الشرقية



الدمام 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، دورة علمية في "شرح جوامع الأخبار للإمام العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله -"، تستمر لمدة يومين، يقدمها الدكتور بندر بن نافع العبدلي، وذلك عبر البث المباشر على حساب المكتب في تويتر الساعة الرابعة والربع عصراً.

وتأتي هذه الدورة ــ التي بدأت يوم أمس ــ ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

10:24ت م

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