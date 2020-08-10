السعودية اليوم / مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار وقع صباح اليوم في مدينة "تشمن" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية على الطريق الرئيسي في المدينة، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة لمسؤول كبير في قوة مكافحة المخدرات الباكستانية.

وأضافت أن الانفجار أدى كذلك إلى إلحاق الضرر بالممتلكات القريبة، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى الموقع لجمع الأدلة.

وقامت فرق الإغاثة بنقل الضحايا إلى المستشفيات، فيما تم رفع مستوى الإجراءات الأمنية في مدنية "تشمن" وشنت قوات الأمن عملية تمشيط للبحث عن العناصر التي تقف وراء تنفيذ الانفجار.

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10:18ت م

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