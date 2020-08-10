السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ بتسليم وثائق خريجي الفصل الصيفي عبر البريد الممتاز



نجران 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

بدأت جامعة نجران - ممثلة في عمادة القبول والتسجيل - أمس، بإصدار وثائق خريجي وخريجات الفصل الصيفي، وإرسالها عبر ‫البريد الممتاز‬، وذلك لمن حدّثوا بياناتهم، وقاموا بإضافة العنوان الوطني عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة واستمراراً لما تقدمه من خدمات متنوعة فإنها تواصل للعام الثاني تقديم خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك"، التي ستستمر حتى الخميس المقبل، وتتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءًا من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة لحين تخرجه.

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10:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.