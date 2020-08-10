السعودية اليوم / "فتنة الخروج على ولاة الأمر" محاضرة في نساح



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنساح بعد غدٍ، محاضرة بعنوان: (فتنة الخروج على ولاة الأمر وأثرها السيء على الأمة)، يلقيها الحارث بن سراج الزهراني، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية في تويتر الساعة السابعة والنصف مساء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والمناشط التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض، لتعزيز اللحمة الوطنية، وغرس مفهوم المواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع.

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10:04ت م

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