السعودية اليوم / أمطار على منطقة عسير



أبها 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

هطلت أمس امطار غزيرة على منطقة عسير شملت مراكز وادي بن هشبل , والماوين , والوهابة التابع لمحافظة سراة عبيدة ,ومتنزهات السودة .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

09:47ت م

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