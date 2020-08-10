السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتي الليث والقنفذة



جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة مساءً.

// انتهى //

09:46ت م

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