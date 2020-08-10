السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:45ت م

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الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:45ت م0020

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