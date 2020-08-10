السعودية اليوم / انطلاق فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية غداً



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

تنطلق يوم غدٍ، فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية، بتنظيم من الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الأمانة

وتعـد هذه القمة التي تستمر يومين، جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وتأتي قمة الرياض للصحة الرقمية بالتزامن مع تفشي الجائحة العالمية COVID-19، إذ حرصت القمة في هذا الجانب على تحقيق أهداف تدعم الصحية الرقمية؛ للكشف عن COVID-19 ومراقبته والوقاية منه، وتمكين دور الصحة الرقمية من تخفيف تأثير COVID-19 على نظام الرعاية الصحية.

وستكون هذه القمة الافتراضية للصحة الرقمية منصة انطلاق لأن تكون تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار حجر الزاوية في نظام رعاية صحية عالمي مرن في المستقبل.

وسيشارك في قمة الرياض للصحة الرقمية عدد كبير من المتحدثين الدوليين؛ لمناقشة الدور المحوري الذي تؤديه الصحة الرقمية في محاربة الأوبئة، وطرق التصدي للجوائح الصحية.

// انتهى //

09:02ت م

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الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واستنطلق يوم غدٍ، فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية، بتنظيم من الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.وتعـد هذه القمة التي تستمر يومين، جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.وتأتي قمة الرياض للصحة الرقمية بالتزامن مع تفشي الجائحة العالمية COVID-19، إذ حرصت القمة في هذا الجانب على تحقيق أهداف تدعم الصحية الرقمية؛ للكشف عن COVID-19 ومراقبته والوقاية منه، وتمكين دور الصحة الرقمية من تخفيف تأثير COVID-19 على نظام الرعاية الصحية.وستكون هذه القمة الافتراضية للصحة الرقمية منصة انطلاق لأن تكون تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار حجر الزاوية في نظام رعاية صحية عالمي مرن في المستقبل.وسيشارك في قمة الرياض للصحة الرقمية عدد كبير من المتحدثين الدوليين؛ لمناقشة الدور المحوري الذي تؤديه الصحة الرقمية في محاربة الأوبئة، وطرق التصدي للجوائح الصحية.// انتهى //09:02ت م0017

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.