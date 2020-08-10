لوكاشنكو يظفر بولاية رئاسية جديدة في بيلاروس المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/8/10 10:30 ص بتوقيت أبوظبي
فاز رئيس بيلاروسيا المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80,23% من الأصوات في انتخابات قالت المعارضة إنها مزورة.
وذكرت اللجنة الانتخابية المركزية أن سفيتلانا تيخانوفسكايا المنافسة الرئيسية للوكاشنكو حصلت على 9,9 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد وتخللتها أعمال عنف واتهامات بالتزوير.
ووقعت صدامات بين الشرطة ومحتجين الأحد في العاصمة البيلاروسية مينسك ومدن أخرى استخدمت خلالها قوات إنفاذ القانون القنابل الصوتية، وذلك عقب انتخابات رئاسية تقول المعارضة إنها مزوّرة.
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