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إصابة رضيع بطلق ناري طائش في صامطة
تم إجراء عملية جراحية له بنجاح
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أصيب رضيع في إحدى القرى التابعة لمحافظة صامطة بجازان بطلقة نارية طائشة أول أمس مما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية ناجحة له.
وفي تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” تحدث أحد سكان القرية قائلاً : لقد تعرض رضيع يبلغ من العمر سنتين ونصف إلى طلقة نارية طائشة في قرية أبو حجر والتابع لمحافظة صامطة حيث سقطت على الرضيع واخترقت الرصاصة كتفه واستقرت في صدره مسببة له جروحاً خطيرة.
وأضاف: أنه تم الإبلاغ عن الحادثة وتم إسعاف الرضيع ونقله للمستشفى وتم إجراء عملية جراحية ناجحة وتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالته مستقرة.
وأشار إلى أنه في نفس الليلة شهدت القرية زواجاً لأحد الشباب وتم إطلاق النار بصورة كبيرة وعشوائية؛ مما أسفر عن إصابة الرضيع وأيضا تساقط عدة طلقات نارية على عدة منازل بالقرية.
يأتي ذلك فيما يطالب المواطنون بتشديد العقوبات على هذه الظاهرة خاصة في المناسبات والأعراس للقضاء عليها والتي تهدد حياة المواطنين والأبرياء، كما طالب المواطنون بالقبض على المتسبب في حادثة الرضيع.
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