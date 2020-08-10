- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الحصيني يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق تستمر حتى مساء الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق تستمر حتى مساء الغد
رياح متوسطة لـ شبه قوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات استمرار الحالة المطرية حتى ليلة الثلاثاء.
وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، وجنوب الطائف، وغرب وجنوب غرب المدينة المنورة، وجنوب المنطقة الشرقية.
كما توقع عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح من متوسطة لـ شبه قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يتوقع هطول أمطار على 6 مناطق تستمر حتى مساء الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.