محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الشقيق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيس تشاد. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 10:01 AM أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب الشقيق Advertisements "القيادة" تهنئ "رأس الدولة" في تشاد بذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ "رأس الدولة" في تشاد بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورأس الدولة في جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيس تشاد. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية

، "القيادة" تهنئ "رأس الدولة" في تشاد بذكرى استقلال بلاده ،

المصدر : الخليج 365

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