، 182 بلاغاً وبحث حلول عاجلة.. "أمطار فيفاء" تغلق "الحزام" وتخلي مبنى سكنياً ،

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تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء هذه الأيام، في انهيارات صخرية وتساقط صخور عملاقة، أدت إلى قطع طريق الحزام، وإخلاء أحد المباني السكنية احترازياً.
تفصيلاً؛ وقف محافظ فيفاء، سفر بن سعد الشهراني، صباح أمس الأحد، على الانهيارات الصخرية في طريق الحزام، يرافقه رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، ومدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان الفيفي، وتم عقد اجتماع بمقر المحافظة لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلات الانهيارات، وإخلاء مبنى سكني معرض للخطر، وعمل مصدات لاحتواء الانهيارات، واستمرار أعمال البلدية في الموقع لرفع مخلفات الانهيار، وإنزال وإزالة الصخور المتساقطة.
إلى ذلك، تواصل بلدية فيفاء فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه، وذلك إثر الحالة المطرية المستمرة، منذ أكثر من أسبوعين.
وأكد رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، لـ"الخليج 365"، أن البلدية تواصل جهودها في الميدان وبشكل مكثف لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، مشيراً إلى أن البلدية لديها غرفة عمليات وفريق طوارئ، يعملون على مدار الساعة، فيما استقبلت البلدية منذ بداية الحالة المطر ما يزيد عن 182 بلاغاً، تم التعامل معها في أوقات قياسية.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:30 AM
علوان لـ"الخليج 365": البلدية تواصل جهودها بشكل مكثف لفتح الطرق وإزالة الانهيارات182 بلاغاً وبحث حلول عاجلة.. "أمطار فيفاء" تغلق "الحزام" وتخلي مبنى سكنياً
تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة فيفاء هذه الأيام، في انهيارات صخرية وتساقط صخور عملاقة، أدت إلى قطع طريق الحزام، وإخلاء أحد المباني السكنية احترازياً.
تفصيلاً؛ وقف محافظ فيفاء، سفر بن سعد الشهراني، صباح أمس الأحد، على الانهيارات الصخرية في طريق الحزام، يرافقه رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، ومدير إدارة الدفاع المدني بفيفاء المقدم سلمان الفيفي، وتم عقد اجتماع بمقر المحافظة لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلات الانهيارات، وإخلاء مبنى سكني معرض للخطر، وعمل مصدات لاحتواء الانهيارات، واستمرار أعمال البلدية في الموقع لرفع مخلفات الانهيار، وإنزال وإزالة الصخور المتساقطة.
إلى ذلك، تواصل بلدية فيفاء فتح الطرق وإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار من الأتربة والأحجار، ونزح تجمعات المياه، وذلك إثر الحالة المطرية المستمرة، منذ أكثر من أسبوعين.
وأكد رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان، لـ"الخليج 365"، أن البلدية تواصل جهودها في الميدان وبشكل مكثف لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، مشيراً إلى أن البلدية لديها غرفة عمليات وفريق طوارئ، يعملون على مدار الساعة، فيما استقبلت البلدية منذ بداية الحالة المطر ما يزيد عن 182 بلاغاً، تم التعامل معها في أوقات قياسية.
، 182 بلاغاً وبحث حلول عاجلة.. "أمطار فيفاء" تغلق "الحزام" وتخلي مبنى سكنياً ،
المصدر : الخليج 365
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