محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م



الكلمات المفتاحية 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:18 AM شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م انتشل مدني #الحناكية "بالحسو" جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م. أكد ذلك حساب مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، صباح اليوم؛ داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. "مدني الحناكية" ينتشل جثة شخص سقط في بئر بعمق 30م ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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