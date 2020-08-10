محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحالة 3 محافظات نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:13 AM "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحالة 3 محافظات Advertisements رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً ،

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