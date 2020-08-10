شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية غداً افتراضيا والان نبدء بالتفاصيل

- القمة جزء من برامج المؤتمرات الدولية على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

تنطلق يوم غدٍ، فعاليات قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية، بتنظيم من الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.

وتعـد هذه القمة التي تستمر يومين، جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

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وتأتي قمة الرياض للصحة الرقمية بالتزامن مع تفشي الجائحة العالمية COVID-19، إذ حرصت القمة في هذا الجانب على تحقيق أهداف تدعم الصحية الرقمية؛ للكشف عن COVID-19 ومراقبته والوقاية منه، وتمكين دور الصحة الرقمية من تخفيف تأثير COVID-19 على نظام الرعاية الصحية.

وستكون هذه القمة الافتراضية للصحة الرقمية منصة انطلاق لأن تكون تكنولوجيا الصحة الرقمية والابتكار حجر الزاوية في نظام رعاية صحية عالمي مرن في المستقبل.

وسيشارك في قمة الرياض للصحة الرقمية عدد كبير من المتحدثين الدوليين؛ لمناقشة الدور المحوري الذي تؤديه الصحة الرقمية في محاربة الأوبئة، وطرق التصدي للجوائح الصحية.