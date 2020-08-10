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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.أستراليا فيروس كورونا الجديد
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-10
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:46 AM
أسوأ حصيلة ضحايا يومية
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الماضية و19 حالة وفاة، في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، ما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 229، وفي أستراليا إلى 314 حالة وفاة.
وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 21084 إصابة؛ تعافى منها 11869 شخصاً.
، أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 314 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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