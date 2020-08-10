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الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-08-10

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441

08:37 AM

العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

، الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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