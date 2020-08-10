- 1/3
- 2/3
- 3/3
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-10
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:37 AM
العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.
، الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.