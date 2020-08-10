محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة سجلت البرازيل 23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن. كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة.البرازيل فيروس كورونا الجديد البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة و572 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-10 سجلت البرازيل 23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن. كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة. Advertisements 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:30 AM ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة سجلت البرازيل 23010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى ثلاثة ملايين و35422 حالة حتى الآن. كما أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 572 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 101049 حالة منذ بدء الجائحة. ، البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة و572 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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