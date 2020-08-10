، كورونا في إفريقيا.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 1.03 مليون ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تسجيل 14 ألفًا و480 إصابة جديدة

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن عدد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في جميع أنحاء القارة الإفريقية، ارتفع إلى 1036564 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 14 ألفًا و480 إصابة جديدة.

وأفاد المركز في بيان له بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بدوره إلى 22966، بعد تسجيل 505 حالات وفاة جديدة في جميع أنحاء القارة؛ مشيرًا إلى أن عدد حالات التعافي من كوفيد-19، بلغ 723040 حتى الآن.فيروس كورونا الجديد