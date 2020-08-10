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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الإثنين 1441/12/20هـ، وليلة الثلاثاء، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف وغرب وجنوب غرب المدينة وجنوب الشرقية، وعلى أجزاء من اليمن وسلطنة عمان وجنوب الإمارات #رَهْو".
وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله".الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:57 AM
قال: تتفاوت من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء داخل المملكة وخارجها
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة يشهدها عدد من المناطق اليوم وليلة الغد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الإثنين 1441/12/20هـ، وليلة الثلاثاء، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وجنوب الطائف وغرب وجنوب غرب المدينة وجنوب الشرقية، وعلى أجزاء من اليمن وسلطنة عمان وجنوب الإمارات #رَهْو".
وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله".
، "رهو" اليوم والليلة بتوقيع "الحصيني": هنا أمطارها والرياح شبه قوية ،
المصدر : الخليج 365
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