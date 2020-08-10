، النقد الدولي: مستعدون لمساعدة لبنان.. بشرط ،

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قال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب بيروت؛ لكنه أكد أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى إظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات.
وفي بيان لمؤتمر عاجل للمانحين، قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة، وصلابة النظام المالي، وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.
وقالت جورجيفا: "نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا؛ لكننا نحتاج لتوحيد الهدف في لبنان. نحتاج أن تتحد كل المؤسسات على التصميم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة".
ووفق "رويترز" تابعت قائلة: "الالتزام بتلك الإصلاحات سيتيح الوصول لمليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني. تلك هي اللحظة التي يتعين فيها على صانعي السياسات في البلاد التصرف بحسم. نحن جاهزون للمساعدة".
كما دعت إلى اتخاذ خطوات للحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الكثير من الشركات التابعة للدولة وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأكثر احتياجًا في البلاد.صندوق النقد الدولي لبنان
النقد الدولي: مستعدون لمساعدة لبنان.. بشرطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-10
قال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب بيروت؛ لكنه أكد أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى إظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات.
وفي بيان لمؤتمر عاجل للمانحين، قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة، وصلابة النظام المالي، وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.
وقالت جورجيفا: "نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا؛ لكننا نحتاج لتوحيد الهدف في لبنان. نحتاج أن تتحد كل المؤسسات على التصميم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة".
ووفق "رويترز" تابعت قائلة: "الالتزام بتلك الإصلاحات سيتيح الوصول لمليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني. تلك هي اللحظة التي يتعين فيها على صانعي السياسات في البلاد التصرف بحسم. نحن جاهزون للمساعدة".
كما دعت إلى اتخاذ خطوات للحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الكثير من الشركات التابعة للدولة وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأكثر احتياجًا في البلاد.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
08:41 AM
جورجيفا: سيتيح ذلك الوصول لمليارات الدولارات
قال صندوق النقد الدولي إنه على استعداد لمضاعفة الجهود لمساعدة لبنان، بعد الانفجار المروع الذي ضرب بيروت؛ لكنه أكد أن كل مؤسسات البلاد تحتاج إلى إظهار صدق نيتها على تنفيذ الإصلاحات.
وفي بيان لمؤتمر عاجل للمانحين، قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا: إن الإصلاحات المتوقعة تشمل خطوات لاستعادة القدرة على الوفاء بالديون في الماليات العامة، وصلابة النظام المالي، وإجراءات حماية مؤقتة لتجنب استمرار هروب رؤوس الأموال.
وقالت جورجيفا: "نحن مستعدون لمضاعفة جهودنا؛ لكننا نحتاج لتوحيد الهدف في لبنان. نحتاج أن تتحد كل المؤسسات على التصميم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة".
ووفق "رويترز" تابعت قائلة: "الالتزام بتلك الإصلاحات سيتيح الوصول لمليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني. تلك هي اللحظة التي يتعين فيها على صانعي السياسات في البلاد التصرف بحسم. نحن جاهزون للمساعدة".
كما دعت إلى اتخاذ خطوات للحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها الكثير من الشركات التابعة للدولة وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الأكثر احتياجًا في البلاد.
، النقد الدولي: مستعدون لمساعدة لبنان.. بشرط ،
المصدر : الخليج 365
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