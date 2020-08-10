محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ 24 الماضية سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة.السنغال فيروس كورونا الجديد 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:50 AM Advertisements خلال الساعات الـ 24 الماضية السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد سجّلت السنغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 172 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة في السنغال، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 11 ألفاً و175 مصاباً، فيما بلغ عدد الوفيات 232 وفاة. الكلمات المفتاحية ، السنغال: 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،

المصدر : الخليج 365

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