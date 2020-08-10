شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يثير القلق حول حالته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أثارت تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، التكهنات حول حالته الصحية. أثارت تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، التكهنات حول حالته الصحية. واكتفى آل الشيخ بالدعاء قائلا: " يا رب " ،فتفاعل معه عدد من المتابعين متمنين له الشفاء العاجل. وكان آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا سافر على إثرها إلى نيويورك فى رحلة علاج.

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