شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على عدة مناطق تستمر حتى الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة المطرية حتى ليلة الثلاثاء.

وأوضح الحصيني أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، وجنوب الطائف، وغرب وجنوب غرب المدينة المنورة، وجنوب المنطقة الشرقية.

كما توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق إلا ان يصرفها الله.