شكرا لمتابعة خبر عن أقوال الطبيب المتورط في استئصال الغدة التناسلية لنهار الحارثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاد الطبيب الذي تولى إجراء الجراحة للطفل نهار الحارثي، في مستشفى الملك فيصل، ضحية استئصال إحدى الغدد التناسلية، من السفر.

وتمكنت اللجنة الطبية الشرعية بمحافظة الطائف من إحضار الطبيب، بعد عام من مغادرته المملكة بخروج بلا عودة، بعد إجراء العملية.

وقال الطبيب خلال الجلسة التي عقدت مؤخرا إنه تواجد عند الساعة 11:45 دقيقة صباحا لمناظرة المريض في الطوارئ، وتبين له من خلال الكشف أن الغدة التناسلية أصيبت قبل 12 ساعة من حضوره، وأن المريض راجع طوارئ المستشفى في الليلة السابقة ولم يتم استقباله.

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وأشار إلى أنه لا يعلم سببا لذلك لأنه لم يكن مناوبا في تلك الليلة، وأنه جرى استئصال الغدة بسبب وجود إلتواء.

وأوضح أن انشغال غرف العمليات، هو سبب التأخر في إجراء العملية والانتظار لأكثر من 5 ساعات.