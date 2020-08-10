بالفيديو..لحظة تحرش شاب بمواطنة أثناء تنزهها في تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب بالتحرش بإحدى المواطنات أثناء تنزهها بصحبة سيدة أخرى وطفل، في تبوك. وثق مقطع فيديو متداول، قيام شاب بالتحرش بإحدى المواطنات أثناء تنزهها بصحبة سيدة أخرى وطفل، في تبوك. وأثار المقطع غضب متداوليه، وسط مطالبات للجهات المعنية بالقبض على المتحرش الذي انتهك الآداب العامة. وينص النظام على معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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