بموافقة خادم الحرمين .. اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

︎ :

.



صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، للإسهام في تمكين البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رفع فيه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين.

Advertisements

وأوضح أن “سدايا”، عملت منذ إنشائها على صياغة وتقديم الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومشاركتها مع الكثير من الجهات الحكومية والخاصة بهدف توحيد الرؤى وإبراز الدور التكاملي معها، لجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي واقعًا ملموسًا، حيث ستركز الاستراتيجية على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة، ووضع أسس التنافسية للانطلاق نحو الريادة الدولية للقطاع.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تتطلب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص نحو المبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة ضمن أفضل الدول عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى دور الاستراتيجية المحوري وأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية، من ضمنها 66 هدفًا يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والذكاء الاصطناعي، علاوة على دور “سدايا” الذي يتجسد في المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءًا مهما من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في العام 2016.

