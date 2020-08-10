حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها الى السواحل الغربية للمملكة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من شمال و شرق و وسط المملكة .





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